«Я не чувствую себя виноватым, иначе я мог бы убить себя» Алек Болдуин дал первое большое интервью после гибели оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке

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Алек Болдуин во время интервью ABC Jeffrey Neira / ABC News / AP / Scanpix / LETA

Этот фильм заставил меня снова полюбить кино, я действительно думал, что у нас получается. А потом этот пистолет выстрелил. Кто-то зарядил его боевым патроном — которого на территории площадки вообще не должно было быть. Кто-то несет ответственность за то, что произошло, и я не знаю, кто это, но знаю, что не я. Мне нравилось работать с Галиной Хатчинс, все любили ее как человека и восхищались ее талантом.

Пистолет мне дал помощник режиссера, он сказал, что оружие безопасно. Мы с Хатчинс начали репетировать сцену, она руководила каждым моим движением, говорила мне, куда идти, где стоять, под каким углом держать пистолет. В итоге он оказался нацелен в область ее подмышки. Мне нужно было взвести курок, но не стрелять. Я взвел курок, и пистолет выстрелил. Я не нажимал на спусковой крючок, нет, нет, нет, нет, нет. Я никогда бы не направил пистолет на человека и не нажал бы спусковой крючок.

После выстрела Хатчинс упала, я подумал, что это обморок. Мысль о том, что в пистолете был боевой патрон, дошла до меня только через час. Случайные выстрелы холостыми на съемках происходят регулярно, несколькими днями ранее у нас уже такое было — поэтому мы не сразу поняли, что произошло нечто ужасное. Я в шоке стоял рядом с Хатчинс около минуты, а потом от нас потребовали покинуть это место. Позже в офисе шерифа мне сказали, что она умерла. Это был несчастный случай, вряд ли кто-то подложил боевой патрон намеренно — мне непонятно, каким мог бы быть мотив.

Я обращался с оружием так же, как делал всегда — актер делает то, что говорит ему человек, отвечающий за оружие. Я доверяю тому, кому поручена эта работа. Знающие люди говорили мне, что мне вряд ли предъявят уголовное обвинение. Я не чувствую себя виноватым, иначе я мог бы убить себя. Это снится мне каждый день. У девятилетнего мальчика, сына Галины, больше нет мамы. Когда мы встретились с Мэтью, ее мужем, он обнял меня и сказал: «Я надеюсь, что ты и я пройдем через это вместе». А я не знал, что ему сказать. И так и ответил: «Я не знаю, что тебе сказать. Я не знаю, какими словами выразить, насколько мне жаль».

Не могу представить, чтобы я когда-нибудь снова снялся в фильме с оружием. Возможно, моя карьера окончена. Я хочу получить ответы — ради спокойствия семьи Хатчинс и своего собственного. Я не жертва, но это худшее, что случалось со мной в жизни. Я постоянно возвращаюсь назад и думаю, что я мог сделать, чтобы этого не произошло?

Первое интервью Алека Болдуина после гибели оператора на съемках Meduza

Это приблизительный пересказ интервью (часть 1, часть 2, часть 3) Алека Болдуина телеканалу ABC. Цитаты необязательно являются дословными.

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