Алеку Болдуину предъявили обвинения в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс

Прокуратура штата Нью-Мексико официально предъявила актеру Алеку Болдуину и консультанту по оружию Ханне Гутьеррес-Рид обвинения в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, Болдуина и Гутьеррес-Рид обвиняют по двум пунктам статьи о непреднамеренном убийстве. Если присяжные признают их виновными, то актер и консультант будут приговорены только по одному из них. Какой из двух пунктов обвинения является более подходящим, должны будут определить присяжные. Первый пункт предусматривает до 18 месяцев тюремного заключения, второй — до пяти лет лишения свободы.

Адвокат Болдуина отказался от комментариев. Ранее, когда стало известно, что прокуратура предъявит Болдуину обвинения, его защитник заявил CNN, что считает это решение «ужасной ошибкой правосудия».

В свою очередь, адвокат Гутьеррес-Рид заявил, что прокурор «совершенно неправильно истолковал факты и пришел к неверным выводам».

Оператор Галина Хатчинс погибла на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года в результате выстрела из пистолета, который использовался как реквизит, но оказался заряжен боевыми патронами.

Пистолет в момент выстрела находился в руках Болдуина, сам он утверждал, что не нажимал на спусковой крючок. Однако криминалисты в своем отчете заявили, что оружие не могло выстрелить само.

Ханна Гутьеррес-Рид, по версии прокуратуры, не настаивала на обучении Болдуина технике безопасности, не проверяла каждый патрон, а также не соблюдала правила безопасности при хранении боеприпасов.

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