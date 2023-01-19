Прокуратура предъявит Алеку Болдуину обвинения в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс
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Прокуратура штата Нью-Мексико предъявит актеру Алеку Болдуину, застрелившему оператора Галину Хатчинс во время съемок фильма «Ржавчина», уголовные обвинения. Об этом пишет New York Times.
Оператор Галина Хатчинс погибла на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года в результате выстрела из пистолета, который использовался как реквизит, но оказался заряжен боевыми патронами.
Пистолет в момент выстрела находился в руках Болдуина, сам он утверждал, что не нажимал на спусковой крючок. Однако криминалисты в своем отчете заявили, что оружие не могло выстрелить само.
Семья погибшей Хатчинс подала гражданский иск в суд против актера, а также съемочной группы, заявив в нем, что ответчики были в курсе проблем с безопасностью. Также еще несколько исков друг против друга подали сами участники съемок, в том числе Болдуин.
Как сообщили прокуроры, Болдуина обвинят в непреднамеренном убийстве (involuntary manslaughter). Столь позднее решение о выдвижении обвинений (с момента инцидента прошло полтора года) в прокуратуре объяснили тем, что лишь недавно получили окончательный отчет экспертов по стрельбе.
В штате Нью-Мексико непредумышленное убийство относится к преступлениям четвертой (самой низкой) степени тяжести. Наказанием за такие преступления обычно становится штраф или относительно небольшое тюремное заключение (до 18 месяцев).
Ранее прокуратура также предъявила обвинения в непредумышленном убийстве отвечавшей за оружие на съемочной площадке Ханне Гутьеррес Рид. Помощник режиссера Дэвид Холлс был обвинен в неподобающем хранении оружия; он признал вину в рамках сделки со следствием.