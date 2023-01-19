Прокуратура предъявит Алеку Болдуину обвинения в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс

Оператор Галина Хатчинс погибла на съемочной площадке фильма «Ржавчина» в октябре 2021 года в результате выстрела из пистолета, который использовался как реквизит, но оказался заряжен боевыми патронами.

Пистолет в момент выстрела находился в руках Болдуина, сам он утверждал, что не нажимал на спусковой крючок. Однако криминалисты в своем отчете заявили, что оружие не могло выстрелить само.

Семья погибшей Хатчинс подала гражданский иск в суд против актера, а также съемочной группы, заявив в нем, что ответчики были в курсе проблем с безопасностью. Также еще несколько исков друг против друга подали сами участники съемок, в том числе Болдуин.