Сотрудника МФТИ Виктора Москалева обвинили в распространении «фейков» об армии и отправили в СИЗО. Дело завели из-за двух комментариев на сайте

В отношении сотрудника МФТИ Виктора Москалева завели уголовное дело по статье о распространении «фейков» о российской армии «по мотивам ненависти или вражды» (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК), сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Юлию Трегубову.

Поводом для дела стали два комментария Москалева на сайте e-xecutive.ru, опубликованных 9 апреля. В первом содержится информация о том, что российские войска снесли с лица земли город Мариуполь, обстреляли Чернигов, Харьков и Киев, не церемонятся с мирными жителями. Во втором, среди прочего, упоминается, что российские солдаты крали телевизоры, видеоплаты, насиловали и убивали украинских девочек.

28 марта у Москалева дома прошел обыск, в ходе которого изъяли всю технику. 30 марта Бабушкинский районный суд Москвы санкционировал арест сотрудника МФТИ до до 22 мая.

В пресс-службе МФТИ сообщили РИА Новости, что Москалев занимает должность руководителя проектов в центре научно-технических инициатив по направлению «Технологии мобильных накопителей энергии». Москалев, заявили в пресс-службе, занимался «разработками гражданской тематики», со стороны коллег «характеризуется положительно», допуска к государственной тайне у него нет.

Статьи о «фейках» о российской армии и «дискредитации» Вооруженных сил РФ были добавлены в российский Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях после начала полномасштабного вторжения России в Украину. По уголовным делам, возбужденным по этим статьям, российские суды приговаривают к длительным срокам лишения свободы.