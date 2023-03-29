«Русский добровольческий корпус» (РДК) опубликовал в своем телеграм-канале видео о нападении на приграничные села в Брянской области в начале марта. Ранее он обещал показать «фильм-опровержение о наших похождениях».

«После тех событий прошел почти месяц. Теперь, когда все конспирологи, „эксперты“ и прочие уважаемые личности высказались, мы покажем вам обещанное ранее видео, которое немного прояснит события 2 марта», — говорится в сообщении РДК.

Опубликованное видео длится чуть менее трех минут. Большая часть записи — это нарезка кадров того, как бойцы готовились к операции. Также на видео есть небольшой фрагмент, в котором командир РДК Денис Капустин, находясь рядом со знаком «Улица Коммустическая 158» (такая улица есть в селе Любечане), говорит, что РДК «не воюет с мирными жителями». Также он призвал всех граждан РФ присоединиться к борьбе против Владимира Путина.

Кроме того, в видеоролике есть еще один момент, анонсированный РДК. «Самое главное вас ждет в конце: что же делают бойцы РДК, когда в их поле зрения попадает автомобиль с гражданским населением РФ? Ответ — в нашем видео», — сказано в телеграм-канале.

На опубликованной записи есть фрагмент, в котором бойцы РДК встречают гражданский автомобиль с российскими номерами и кричат: «Тут спецоперация, диверсанты, назад, ФСБ». Они требуют, чтобы машина ехала в обратном направлении. Что происходит после этого, неизвестно.

Российские власти 2 марта заявили о проникновении в Брянскую область «украинской диверсионной группы». Глава региона Александр Богомаз сообщил о двух погибших мирных жителях и пострадавшем ребенке. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее «терактом». СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ответственность за атаку на себя взял «Русский добровольческий корпус» (РДК), который воюет на стороне Украины. Командир РДК Денис Капустин заявил, что операция в Брянской области была согласована с украинскими властями, «иначе она просто не могла бы пройти».

В свою очередь, советник главы Офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к произошедшему, и предположил, что это действия «российских партизан», которые «начинают демонтировать режим Путина».

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