Совбез ООН отклонил резолюцию России о расследовании диверсии на «Северных потоках»

Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции, осуждающей и призывающей к международному расследованию подрывов газопроводов.

На заседании 27 марта за документ проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные 12 участников Совбеза воздержались. Для принятия резолюции требуется как минимум девять голосов, а также отсутствие вето со стороны пяти постоянных членов Совбеза: России, Китая, Франции, США или Великобритании.

Резолюция была предложена Россией. Соавтором документа выступил Китай.

Собственные расследования взрывов на «Северных потоках» проводят власти Швеции, Дании и Германии. От совместного расследования страны отказались, но обещали информировать Россию о результатах.

В начале марта несколько западных СМИ сообщили со ссылкой на источники в разведках, что за диверсией на «Северных потоках» стоит «проукраинская группа». В Украине отвергли причастность ко взрыву. В Кремле заявили, что сомневаются в версиях СМИ, поскольку такой подрыв может быть под силу только «государственным спецслужбам».

Читайте также

Разведка США считает, что за атакой на газопроводы «Северный поток» может стоять «проукраинская группа». Следователи нашли лодку, на которой перевозили взрывчатку

Читайте также

Разведка США считает, что за атакой на газопроводы «Северный поток» может стоять «проукраинская группа». Следователи нашли лодку, на которой перевозили взрывчатку