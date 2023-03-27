Совбез ООН отклонил резолюцию России о расследовании диверсии на «Северных потоках»
Совет безопасности ООН отклонил проект резолюции, осуждающей диверсии на «Северных потоках» и призывающей к международному расследованию подрывов газопроводов.
На заседании 27 марта за документ проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Остальные 12 участников Совбеза воздержались. Для принятия резолюции требуется как минимум девять голосов, а также отсутствие вето со стороны пяти постоянных членов Совбеза: России, Китая, Франции, США или Великобритании.
Резолюция была предложена Россией. Соавтором документа выступил Китай.
Собственные расследования взрывов на «Северных потоках» проводят власти Швеции, Дании и Германии. От совместного расследования страны отказались, но обещали информировать Россию о результатах.
В начале марта несколько западных СМИ сообщили со ссылкой на источники в разведках, что за диверсией на «Северных потоках» стоит «проукраинская группа». В Украине отвергли причастность ко взрыву. В Кремле заявили, что сомневаются в версиях СМИ, поскольку такой подрыв может быть под силу только «государственным спецслужбам».