World Athletics запретила трансгендерным спортсменам участвовать в женских соревнованиях по легкой атлетике

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) решил обновить правила допуска трансгендерных спортсменов и DSD-атлетов, сообщила пресс-служба организации.

Ассоциация запретила трансгендерным людям участвовать в основных женских соревнованиях, если они совершили переход после мужского полового созревания. Ранее трансгендерные атлеты допускались к соревнованиям среди женщин, если в течение двух лет поддерживали уровень тестостерона в крови ниже 2,5 наномоля на литр.

«В настоящее время нет трансгендерных атлетов, соревнующихся на международном уровне в легкой атлетике, и, следовательно, нет конкретных доказательств того, какое влияние эти спортсмены окажут на честность соревнований среди женщин в легкой атлетике», — заявили в организации, отметив, что в этом случае решили отдать приоритет справедливости состязаний над инклюзивностью.

Новые правила носят временный характер, заявили в ассоциации. Совет World Athletics создаст рабочую группу, которая в течение года изучит вопрос допуска трансгендерных людей.

В свою очередь DSD-атлеты для участия в женских категориях соревнований должны будут поддерживать уровень тестостерона в крови ниже уровня 2,5 наномоля на литр в течение как минимум двух лет. Ранее этот показатель достигал 5 наномолей на литр.

Новые правила вступят в силу 31 марта. Как отмечает ТАСС, они затронут таких DSD-атлетов, как двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня из ЮАР, серебряный призер Игр в Токио Кристин Мбома из Намибии и серебряный призер Игр 2016 года Франсин Нийонсаба из Бурунди.