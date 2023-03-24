Майкл Калви и Филипп Дельпаль, осужденные по «делу Baring Vostok», покинули Россию

Основатель инвестиционной компании Baring Vostok Майкл Калви и операционный партнер компании Филипп Дельпаль, осужденные в РФ по уголовному делу о хищении средств банка «Восточный», покинули Россию, сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Адвокат Калви подтвердил агентству, что бизнесмен находится в США.

«Калви и Дельпаль уехали в свои страны сразу после отмены им меры пресечения», — сказал собеседник агентства. В свою очередь адвокат Майкла Калви также подтвердил, что его подзащитный находится в США.

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