Кассационный суд отменил меру пресечения для Майкла Калви

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил меру пресечения в виде запрета определенных действий, которую сохранили основателю Baring Vostok Майклу Калви до вступления в силу приговора по о хищении средств банка «Восточный». Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.

Отменить меру пресечения требовала защита Калви, уточнили в суде. Как отмечает агентство, с Калви сняли ограничения на выход из дома ночью.

В августе 2021 года Мещанский суд Москвы признал бизнесмена и других фигурантов дела о хищении средств банка «Восточный» виновными в особо крупной растрате. Всем им назначили условные сроки и сохранили ранее избранную меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Калви приговорили к пяти годам и шести месяцам условно. Бизнесмен свою вину не признал и настаивал на невиновности других фигурантов дела. Он просил суд вынести оправдательный приговор. Решение суда было обжаловано.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!