Кассационный суд отменил меру пресечения для Майкла Калви
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Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил меру пресечения в виде запрета определенных действий, которую сохранили основателю Baring Vostok Майклу Калви до вступления в силу приговора по делу о хищении средств банка «Восточный». Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе суда.
Отменить меру пресечения требовала защита Калви, уточнили в суде. Как отмечает агентство, с Калви сняли ограничения на выход из дома ночью.
В августе 2021 года Мещанский суд Москвы признал бизнесмена и других фигурантов дела о хищении средств банка «Восточный» виновными в особо крупной растрате. Всем им назначили условные сроки и сохранили ранее избранную меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Калви приговорили к пяти годам и шести месяцам условно. Бизнесмен свою вину не признал и настаивал на невиновности других фигурантов дела. Он просил суд вынести оправдательный приговор. Решение суда было обжаловано.