Суд приговорил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви к пяти с половиной годам условно

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Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви приговорен к пяти годам и шести месяцам условно о хищении средств банка «Восточный». Приговор огласил Мещанский суд Москвы.

Также условные сроки получили и другие фигуранты дела — операционный партнер Baring Vostok, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и бывший директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Им назначили наказание от трех с половиной до пяти лет лишения свободы условно.

Согласно приговору, всех фигурантов дела признали виновными в особо крупной растрате.

Об условных сроках для подсудимых просила сторона обвинения. Калви свою вину не признал и настаивал на невиновности других фигурантов дела. Он просил суд вынести оправдательный приговор, подчеркивая в последнем слове, что такое решение стало бы «огромным позитивным сигналом о независимости судов и защите прав инвесторов».

Приговор по делу Baring Vostok, заявлял Калви, «повлияет на все российское бизнес-сообщество». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выступление в суде основателя фонда Baring Vostok, сказал, что «отдельно взятое дело не может иметь глобального [влияния]».

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