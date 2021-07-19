Майкл Калви заявил, что приговор по его делу «повлияет на все российское бизнес-сообщество». Дмитрий Песков с ним не согласился

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Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви выступил с последним словом на суде . Его заявление цитирует «Интерфакс».

Ваша честь, я невиновен, и все мои коллеги тоже невиновны. У вас есть бесспорные доказательства нашей невиновности. Ваше решение повлияет не только на меня и моих коллег, но и на все российское бизнес-сообщество. Я очень надеюсь, что ваше решение станет символом независимости и справедливости российского правосудия.

Оправдательный приговор, добавил Калви, стал бы «огромным позитивным сигналом о независимости судов и защите прав инвесторов». «Не будет преувеличением предположить, что такое положительное решение суда может привлечь миллиарды долларов новых инвестиций в Россию», — сказал основатель фонда Baring Vostok.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого журналисты попросили прокомментировать последнее слово Калви, заявил, что решение суда по делу Baring Vostok не сможет оказать глобального влияния на российское бизнес-сообщество.

«Отдельно взятое дело не может иметь глобального [влияния], — цитирует ТАСС слова Пескова. — Вы знаете, что главное — это те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны и обеспечения этой привлекательности. Это гораздо более важный процесс».

Для Майкла Калви гособвинение попросило шесть лет условно. Также к условным срокам прокурор просит приговорить и . Подсудимые просят закрыть дело и снять с них обвинения.

Приговор суд вынесет 2 августа.

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