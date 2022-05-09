Bloomberg: Майкл Калви уехал из России

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Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, приговоренный условно по о хищении средств банка «Восточный», покинул Россию до начала войны в Украине и не собирается возвращаться в страну, выяснил Bloomberg.

Источники агентства утверждают, что инвесторы, работавшие с Baring Vostok, в том числе пенсионные фонды CalPERS и General Electric, не уверены, что смогут вернуть свои деньги. Российские активы стали практически бесполезными для иностранных держателей, поскольку Россия запретила нерезидентам продавать их после введения санкций, отмечает Bloomberg.

Гражданин США Майкл Калви в 1994 году создал фонд Baring Vostok для инвестиций в российские компании. В разные годы он инвестировал в Ozon, «Вкусвилл»,Тинькофф банк, Avito и другие компании.

В августе 2021 года Мещанский суд Москвы приговорил Калви к пяти годам и шести месяцам условно, признав виновным в особо крупной растрате по делу о хищении средств банка «Восточный». Бизнесмен свою вину не признал. Решение суда было обжаловано. Фигурантам дела, включая Калви, была сохранена ранее избранная мера пресечения в виде запрета определенных действий (в том числе запрет на выезд из страны без разрешения властей). В январе 2022 года ее отменили.

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