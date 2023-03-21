СБУ обвинила Артемия Лебедева в оправдании войны — из-за репортажа с захваченной Запорожской АЭС
Служба безопасности Украины объявила о подозрении российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву. Его обвиняют в оправдании войны и отрицании вооруженной агрессии России против Украины (часть 3 статьи 436-2 УК Украины).
По версии спецслужбы, в июне 2022 года Лебедев незаконно попал на территорию Запорожской атомной электростанции, где снял «заказной репортаж для кремлевских медиаресурсов» по захвату энергообъекта, а затем распространял материал на свою полумиллионную аудиторию в соцсетях.
Летом 2022 года Лебедев действительно публиковал в соцсетях репортаж о своей поездке на оккупированные территории Украины, в частности, в Донецк, Мариуполь и на Запорожскую АЭС, захваченную российскими войсками.
В пресс-релизе СБУ также сообщается о подозрении в пособничестве государству-агрессору (часть 1 статьи 111-2 УК Украины) Юрию Черничуку, назначенному директором Запорожской АЭС по решению концерна «Росэнергоатом». Аналогичные обвинения предъявлены бывшему заместителю начальника отряда ведомственной военизированной охраны ЗАЭС. Его имя СБУ не называет.
СБУ еще в марте 2017 года запретила Артемию Лебедеву въезд в страну за «деятельность, направленную на нанесение вреда национальным интересам в сфере информационной безопасности». В январе 2022 года дизайнер попал под санкции властей Украины.