«Из таких маленьких радостей и должна состоять полноценная жизнь». Артемий Лебедев опубликовал фотографии из Мариуполя и с Запорожской АЭС, оккупированных войсками РФ

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Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев опубликовал в своем фотографии из поездки в Донбасс и на территории Запорожской области Украины, оккупированные российскими войсками.

Судя по снимкам, Лебедев посетил Донецк, Мариуполь, где побывал у разрушенного драмтеатра и завода «Азовсталь», а также город Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию.

Кроме того, блогер опубликовал фотографии, где на лобовое стекло автомобиля приклеивают букву Z. «Камуфляж», — говорится в подписи к ним.

Когда были сделаны снимки, Лебедев не уточнил. В одном из его постов говорится, что он «сгонял» в Донецк на выходных. Посещение захваченных территорий Украины дизайнер назвал «маленькими радостями полноценной жизни»:

Я люблю путешествовать и люблю посещать редкие и интересные места. Есть у меня и еще одна слабость — люблю насрать на авторитет. Тут прям супер-комбо — попасть на атомную электростанцию (это всегда непросто) на территории Украины, куда личным указом Зеленского мне въезд запрещен с января этого года еще на пять лет! Из таких маленьких радостей и должна состоять полноценная жизнь.

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В марте 2017 года стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Артемию Лебедеву въезд в страну за «деятельность, направленную на нанесение вреда национальным интересам в сфере информационной безопасности». В январе 2022 года дизайнер попал под санкции властей Украины.

После присоединения Крыма к России и начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году Лебедев посещал Крым и Донецк без согласования с украинскими властями.

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