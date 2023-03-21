Ответственность за пожар в здании ФСБ в Ростове-на-Дону взяло на себя движение «Черный мост». Оно само называет себя «несуществующей структурой»

Партизанское движение «Черный мост» взяло на себя ответственность за пожар в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону. На сообщение, которое было опубликовало в телеграм-канале движения 20 марта, обратила внимание «Новая газета Европа».

«ФСБ является в стране оплотом лицемерия, насилия и несправедливости. Именно сотрудники данной структуры фабрикуют уголовные дела против неугодных, отжимают бизнес у предпринимателей, устраивают диверсии против мирных жителей, подвергают пыткам оппозиционеров и физически устраняют „конкурентов“», — говорится в посте. Эти слова приписаны человеку, якобы устроившему пожар в здании ФСБ. Движение «Черный мост» утверждает, что оказало ему содействие.

Из поста следует, что пожар произошел из-за срабатывания самодельного взрывного устройства, которое было заложено в емкость с горючим. Независимых подтверждений этой информации нет.

Также в посте говорится, что инициатор взрыва анонсировал диверсию еще 14 марта с помощью закодированного сообщения. «Павловский Посад. ФСБ. Привет от Эскобара», — говорится в нем. «Черный мост» утверждает, что «автор диверсии» изменил город, чтобы запутать следы.

Пожар в здании регионального управления пограничной службы ФСБ в Ростове-на-Дону произошел 16 марта. Местное издание 161.ru писало, что загорелся склад с боеприпасами и горючим, а очевидцы слышали звук взрыва. В самой ФСБ заявили, что взрыв произошел в гараже погранслужбы из-за возгорания горюче-смазочных материалов. По данным 161.ru, в результате погибли четыре человека. Официально о погибших не сообщалось.

«Черный мост» называет себя партизанским движением, выступающим против российских властей и войны в Украине. Его суть описывается так: «„Черный мост“ — это несуществующая структура без участников, которые ничего не делают, чтобы в России росло и развивалось революционно-партизанское движение, которого, как всем известно, нет и не может быть».

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