161.ru: при пожаре в здании погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону погибли четыре человека

После взрыва и пожара в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону нашли тела четырех погибших. Об этом пишет местное издание 161.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Официально ни ФСБ, ни МЧС, ни следственные органы не сообщают о погибших, отмечает издание.

Пожар в здании регионального управления пограничной службы ФСБ в Ростове-на-Дону произошел 16 марта. Издание 161.ru писало, что перед задымлением очевидцы слышали звук взрыва. Телеграм-канал Shot сообщал, что звуки взрывов продолжались и во время горения. По данным 161.ru, загорелся склад, где хранились боеприпасы и горючее.

В самой ФСБ заявили, что взрыв произошел в гараже пограничного управления из-за возгорания горюче-смазочных материалов. В ведомстве добавили, что в результате пожара есть пострадавшие. При этом позднее «Интерфакс» писал со ссылкой на экстренные службы, что при разборе завалов на месте пожара нашли тела трех погибших.

По информации 161.ru, также не менее пяти человек пострадали.