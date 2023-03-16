В Ростове-на-Дону загорелось здание погранслужбы ФСБ. На его территории может находиться склад боеприпасов

В Ростове-на-Дону произошел пожар в здании, принадлежащем региональному управлению Пограничной службы ФСБ, сообщило МЧС.

Как пишет местное издание 161.ru, перед задымлением очевидцы слышали звук взрыва. Shot пишет, что звуки взрывов продолжаются во время горения — по данным телеграм-канала, на территории здания находится склад с боеприпасами.

Как пишет телеграм-канал 112, горящее здание — это складское двухэтажное помещение площадью 880 квадратных метров. Оно полностью охвачено огнем.

По данным 161.ru, пострадали два человека.