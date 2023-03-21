Новым директором Пушкинского музея вместо Марины Лошак станет Елизавета Лихачева. Раньше она возглавляла музей архитектуры имени Щусева

Министерство культуры РФ подтвердило уход Марины Лошак с поста директора Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина. Об этом сообщает ТАСС.

Новым директором назначена Елизавета Лихачева, с 2017 года возглавлявшая . Министр культуры Ольга Любимова подписала приказ о ее назначении 21 марта.

Накануне стало известно, что Марина Лошак, возглавлявшая Пушкинский музей с 2013 года, написала заявление об увольнении по собственному желанию. Срок ее контракта истекал 2 апреля. Обозреватель «Коммерсанта» Евгения Милова написала, что заявление Лошак было удовлетворено, хотя «расставаться» с ней «не планировали».

О том, что новым новым директором Пушкинского музея станет Елизавета Лихачева, ранее сообщали источники РБК и искусствовед Ксения Коробейникова. Лихачева не комментировала эту информацию.

В феврале Зельфира Трегулова покинула пост директора Государственной Третьяковской галереи «в связи с завершением срока трудового контракта». Новым директором музея стала Елена Проничева, с 2020 года возглавлявшая Политехнический музей. Она дочь генерала ФСБ Владимира Проничева, работавшего с президентом РФ Владимиром Путиным.

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