Директор Пушкинского музея Марина Лошак написала заявление об увольнении

Директор Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Марина Лошак написала заявление об увольнении с формулировкой «по собственному желанию». Об этом сообщает РБК со ссылкой на «источник в отрасли» и сотрудника одной из крупных галерей. Контракт Марины Лошак истекает 2 апреля.

Лошак подтвердила телеканалу «Дождь», что написала заявление на увольнение по собственному желанию.

По информации РБК, новым директором музея станет Елизавета Лихачева, которая с 2017 года руководила Музеем архитектуры имени А.В. Щусева. Лихачева отказалась комментировать изданию эту информацию.

О том, что Лошак планирует покинуть музей, а на должность директора могут назначить Лихачеву, первым сообщил телеграм-канал «ку-ку», который ведет искусствовед Ксения Коробейникова. Об уходе Лошак также написала обозреватель «Коммерсанта» Евгения Милова. По словам журналистки, заявление Лошак было удовлетворено, хотя «расставаться» с ней «не планировали».

Минкультуры России и Пушкинский музей пока не комментировали эту информацию.

13 февраля в соцсетях появилась информация об уходе Лошак из музея. В музее эту информацию отрицали. Сама Лошак заявила тогда, что планирует работать в музее до конца контракта. «Планы после завершения контракта я не обсуждаю. Я работаю и работаю, и думаю только об этом, больше ни о чем не думаю», — говорила она.

Марина Лошак возглавляет Пушкинский музей с июля 2013 года.

В начале февраля пост директора Государственной Третьяковской галереи покинула Зельфира Трегулова «в связи с завершением срока трудового контракта». Новым директором Третьяковской галереи стала Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей. Проничева — дочь генерала ФСБ Владимира Проничева, работавшего с президентом России Владимиром Путиным.

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