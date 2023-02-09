Министерство культуры РФ уволило директора Третьяковской галереи Зельфиру Трегулову

Зельфира Трегулова покинула пост директора Государственной Третьяковской галереи «в связи с завершением срока трудового контракта», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министерство культуры России.

Новым директором Третьяковской галереи назначена Елена Проничева, которая с 2020 года возглавляла Политехнический музей. В министерстве культуры заявили, что Проничевой предстоит «сохранить лучший опыт сбережения фондов музея и продолжить развитие Государственной Третьяковской галереи и ее филиалов».

Зельфира Трегулова руководила Третьяковской галереей с 2015 года.

В конце января, по данным The Moscow Times, министерство культуры РФ потребовало, чтобы Третьяковская галерея привела содержание выставок «в соответствие с духовно-нравственными ценностями». Министерство направило в музей соответствующее письмо после того, как получило жалобу от одного из посетителей Третьяковской галереи.