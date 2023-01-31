Минкульт РФ потребовал, чтобы экспозиция Третьяковской галереи соответствовала «традиционным ценностям»

Министерство культуры РФ потребовало от Третьяковской галереи в Москве привести содержание выставок «в соответствие с духовно-нравственными ценностями».

Как сообщает The Moscow Times, об этом говорится в письме, которое замглавы департамента музеев и внешних связей Минкульта Наталия Чечель направила директору Третьяковки Зельфире Трегуловой. От галереи потребовали до 6 февраля представить ответ на жалобу некоего Сергея Шадрина, которая поступила в министерство культуры.

В своей жалобе Сергей Шадрин заявил, что экспозиция Третьяковской галереи «не в полной мере соответствует духовно-нравственным ценностям», в залах «представлены произведения, имеющие признаки деструктивной идеологии», а экспонаты вызывают глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности.

Автор жалобы, в частности, отметил, что в произведениях второй половины XX века есть сцены «многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов», «запойного алкоголизма», а также «волюнтаристские интерпретации» образов российских правителей и деятелей культуры.

В жалобе также сказано, что в цикле «Тайная вечеря», состоящем из 13 полотен, «невозможно понять, кто является Иудой», а скульптура Пьеты, созданная в 1978 году Александром Бургановым, — это «дьявольская интерпретация» религиозного сюжета, поскольку у Богородицы нет головы.

В ноябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. В список таких ценностей, в частности, вошли права человека, патриотизм, служение отечеству, семья и приоритет духовного над материальным.

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