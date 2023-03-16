Полиция задержала бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана

Полиция Екатеринбурга задержала бывшего мэра города Евгения Ройзмана и увезла в отдел МВД, чтобы составить в отношении него административный протокол по статье о демонстрации экстремистской символики. Об этом изданию Itʼs My City сообщили бывшая жена Ройзмана Юлия Крутеева и адвокат политика Владислав Идамжапов.

Ройзмана задержали из-за доноса, написанного в декабре 2022 года, рассказала Крутеева. По ее словам, в жалобе говорилось, что Ройзман якобы разместил в ВК экстремистскую символику, сделав перепост от команды Алексея Навального.

«Перепост был сделан в группе „Евгений Ройзман“, к которой он отношения не имеет и знать не знает, кто это сделал. Таких групп в ВК порядка 20», — сообщила Юлия Крутеева изданию 66.ru. Крутеева и адвокат уверяют, что у Ройзмана нет страницы в ВК, он никогда не пользовался этой соцсетью.

Ожидается, что суд в Екатеринбурге рассмотрит административный протокол в отношении Ройзмана 16 марта. Политику грозит до 15 суток административного ареста по статье о демонстрации экстремистской символики. Но, как отмечает Itʼs My City, из-за уголовного дела, возбужденного ранее, суд может отправить Ройзмана в СИЗО.

В августе 2022 года Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о «дискредитации» российской армии. Суд назначил Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему запретили посещать публичные места и пользоваться интернетом.