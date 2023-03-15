Политик Алексей Навальный, находящийся во владимирской колонии строгого режима, впервые прокомментировал присуждение премии «Оскар» фильму про его отравление. Он посвятил «свой вклад» в фильм «честным и смелым людям», которые «находят в себе силы день за днем противостоять чудовищу диктатуры и ее неизменному спутнику — войне».

«Я, конечно, страшно рад и, радуясь, пытаюсь не забыть, что „Оскара“ все же получил не я. Это были довольно захватывающие и местами драматичные события, но показать их так, чтобы это было достойно премии „Оскар“, смогла гениальная команда: Дэниел Роэр, Одесса Рэй, Дайан Беккер, Мелани Миллер, Шейн Борис и многие другие, кто работал над фильмом. Ребята, я поздравляю вас от всей души», — говорится в телеграм-канале политика.

Навальный рассказал, что услышал об итогах премии по радио в камере, но в новостном выпуске не сообщили о том, кто получил награду за лучший документальный фильм.

О победе фильма он узнал от адвоката во время заседания суда.

«Ооочень странные чувства испытываешь в этот момент. Слова эти как будто даже и не принадлежат этому миру, но, с другой стороны, здесь всё настолько странно и безумно, что кажется, что только ему они и принадлежат. Я, конечно, страшно рад и, радуясь, пытаюсь не забыть, что „Оскара“ все же получил не я. Это были довольно захватывающие и местами драматичные события, но показать их так, чтобы это было достойно премии „Оскар“, смогла гениальная команда: Дэниел Роэр, Одесса Рэй, Дайан Беккер, Мелани Миллер, Шейн Борис и многие другие, кто работал над фильмом. Ребята, я поздравляю вас от всей души», — сказал Навальный.

Он также поблагодарил Христо Грозева, Марию Певчих и свою жену Юлию.

«Повторюсь, фильм не мой, „Оскар“ получил не я, и я не в той позиции, чтобы посвящать кому-то эту награду. Но весь свой вклад я посвящаю честным и смелым людям, где бы они ни жили, которые находят в себе силы день за днем противостоять чудовищу диктатуры и ее неизменному спутнику — войне», — заключил Навальный.

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