На жителя Рязанской области завели уголовное дело о «дискредитации» армии из-за анекдота про отступление из Херсона
Против жителя города Касимов в Рязанской области Василия Большакова возбудили уголовное дело по статье о повторной «дискредитации» российской армии (статья 280.3 УК РФ) из-за анекдота, опубликованного во «ВКонтакте». Об этом «ОВД-Инфо» сообщил его адвокат Андрей Курятников.
Большакову грозит до трех лет лишения свободы. Анекдот, который стал поводом для дела, Большаков опубликовал 9 ноября 2022 года — в тот день, когда министр обороны России Сергей Шойгу поручил отвести войска с правобережья Днепра в Херсонской области, где расположен Херсон.
Большаков написал в соцсети:
Давненько не читал действительно смешных анекдотов:
— Сергей, а почему мы отступаем от Херсона?
— Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов…
Уголовное дело на жителя Рязанской области завели еще в начале марта. Тогда его жена сообщила, что поводом стал пост во «ВКонтакте». Но о чем был этот пост, не уточнялось.
Уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии могут возбудить против тех, кому в течение года до этого суд назначал штраф по аналогичной административной статье (статья 20.3.3 КоАП РФ). Большакова в июле 2022 года оштрафовали по ней на 30 тысяч рублей из-за комментариев во «Вконтакте», пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на данные Касимовского районного суда.
Еще одно громкое уголовное дело о «дискредитации» российской армии было возбуждено в декабре 2022 года против жителя Тульской области Алексея Москалева, чья дочь Маша вскоре после российского вторжения в Украину нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок.
Москалев воспитывал дочь один. В начале марта его задержали, а девочку отправили в приют. Суд назначил отцу домашний арест, но его дочь из приюта не отпустили. Комиссия по делам несовершеннолетних требует лишить Москалева родительских прав.