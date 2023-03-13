На жителя Рязанской области завели уголовное дело о «дискредитации» армии из-за анекдота про отступление из Херсона

Против жителя города Касимов в Рязанской области Василия Большакова возбудили уголовное дело по статье о повторной «дискредитации» российской армии (статья 280.3 УК РФ) из-за анекдота, опубликованного во «ВКонтакте». Об этом «ОВД-Инфо» сообщил его адвокат Андрей Курятников.

Большакову грозит до трех лет лишения свободы. Анекдот, который стал поводом для дела, Большаков опубликовал 9 ноября 2022 года — в тот день, когда министр обороны России Сергей Шойгу поручил отвести войска с правобережья Днепра в Херсонской области, где расположен Херсон.

Большаков написал в соцсети:

Давненько не читал действительно смешных анекдотов:

— Сергей, а почему мы отступаем от Херсона?

— Володя, так ты же сам приказал освободить Украину от фашистов и нацистов…

Уголовное дело на жителя Рязанской области завели еще в начале марта. Тогда его жена сообщила, что поводом стал пост во «ВКонтакте». Но о чем был этот пост, не уточнялось.

Уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии могут возбудить против тех, кому в течение года до этого суд назначал штраф по аналогичной административной статье (статья 20.3.3 КоАП РФ). Большакова в июле 2022 года оштрафовали по ней на 30 тысяч рублей из-за комментариев во «Вконтакте», пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на данные Касимовского районного суда.

Еще одно громкое уголовное дело о «дискредитации» российской армии было возбуждено в декабре 2022 года против жителя Тульской области Алексея Москалева, чья дочь Маша вскоре после российского вторжения в Украину нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок.

Москалев воспитывал дочь один. В начале марта его задержали, а девочку отправили в приют. Суд назначил отцу домашний арест, но его дочь из приюта не отпустили. Комиссия по делам несовершеннолетних требует лишить Москалева родительских прав.

История семьи Москалевых

Школьница из Тульской области нарисовала антивоенный рисунок. Теперь отец, который воспитывает ее один, — фигурант уголовного дела о «дискредитации» армии Его могут посадить, а ребенка отправить в приют

История семьи Москалевых

Школьница из Тульской области нарисовала антивоенный рисунок. Теперь отец, который воспитывает ее один, — фигурант уголовного дела о «дискредитации» армии Его могут посадить, а ребенка отправить в приют