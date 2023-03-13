«Если „Оскар“ вне войны в Украине, зачем говорить о гуманизме». Офис Зеленского об итогах кинопремии

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в соцсетях решение жюри Американской киноакадемии, присудившего «Оскар» документальному фильму «Навальный» об отравлении российского политика Алексея Навального.

«Если „Оскар“ вне политики, то как тогда понимать документальный манифест „Навальный“, в котором внутрироссийская политика льется через край? Если „Оскар“ вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости?» — написал он в твиттере.

Фильм «Навальный» получил «Оскар» в категории «лучший документальный фильм». В этой же номинации был представлен фильм о детском приюте в Лисичанске «Дом из щепок», в производстве которого участвовала Украина.

В украинских соцсетях раскритиковали решение присудить «Оскар» фильму «Навальный», назвав его кинолентой о «хорошем россиянине».

В Кремле, комментируя решение Американской киноакадемии, заявили, что видят в награждении «определенный элемент политизации темы».

В 2023 году, как и в 2022-м, организаторы премии «Оскар» отказались показать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского на церемонии награждения, сообщало Variety. По данным издания, показать обращение Зеленского организаторов премии просил агент холдинга WME Майк Симпсон. Он представляет режиссера Аарона Кауфмана, который вместе с актером Шоном Пенном работал над фильмом о Зеленском «Суперсила».

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