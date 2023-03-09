Variety: Американская киноакадемия снова отказалась показать обращение Зеленского на церемонии вручения премии «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств отказалась показать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского на церемонии вручения премии «Оскар», которая состоится 12 марта. Об этом сообщили источники журнала Variety.

По данным издания, с просьбой показать обращение Зеленского к организаторам церемонии обратился агент холдинга WME Майк Симпсон. Он представляет режиссера Аарона Кауфмана, который вместе с актером Шоном Пенном работал над фильмом об украинском лидере «Суперсила».

Американская киноакадемия отказалась комментировать эти сообщения. В офисе Зеленского не сообщали, что президент хотел бы выступить на церемонии.

За последний год на фоне российского вторжения в Украину обращения Владимира Зеленского показали на Каннском, Венецианском и Берлинском кинофестивалях, церемониях вручения кинопремии «Золотой глобус» и музыкальных наград «Грэмми».

В 2022 году президент Украины не выступал на церемонии вручения Американской киноакадемии, несмотря на многочисленные призывы к организаторам дать ему такую возможность. Среди прочих об этом просила актриса Эми Шумер, которая вела «Оскар» в прошлом году.

Международная федерация футбола (ФИФА) также отказалась предоставить Зеленскому возможность выступить с «посланием о мире во всем мире» перед финалом чемпионата мира по футболу, проходившего в Катаре в 2022 году.

Вот что он хотел сказать перед матчем

«Разные страны и нации могут решать, кто сильнее, в честной игре, а не играя с огнем. На ровном зеленом поле, а не на красном поле боя» Владимир Зеленский хотел выступить с речью перед началом финала ЧМ по футболу в Катаре — но ему отказали. Вот что он собирался сказать

Вот что он хотел сказать перед матчем

«Разные страны и нации могут решать, кто сильнее, в честной игре, а не играя с огнем. На ровном зеленом поле, а не на красном поле боя» Владимир Зеленский хотел выступить с речью перед началом финала ЧМ по футболу в Катаре — но ему отказали. Вот что он собирался сказать