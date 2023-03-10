Власти США в частном порядке обратились к крупнейшим мировым нефтяным трейдером с призывом не отказываться от сделок с российской нефтью, если они проходят в пределах установленного потолка цен.

По данным источников The Financial Times, представители Минфина США, в частности, встречались с руководством компаний Trafigura и Gunvor, чтобы обсудить сделки с российской нефтью.

Хотя на торговлю российской нефтью в рамках установленного на нее потолка цен и не распространяются ограничительные меры, отмечает издание, крупнейшие нефтяные трейдеры с опаской относятся к таким сделкам. Задачей представителей американской администрацией было разъяснить, что именно разрешено в рамках «архитектуры потолка цен», при этом трейдеры, подчеркнули источники издания, вправе принимать самостоятельные решения.

Как отмечает издание, обсуждать с трейдерами сделки с нефтью из России власти США решили для того, чтобы обеспечить стабильные поставки сырья на мировой рынок, не допустив, таким образом, скачков цен.

Удалось ли представителям Минфина США убедить трейдеров активнее проводить сделки с российским сырьем, неизвестно. Как подчеркнул источник в одной из компанией, трейдеры и так знают, что могут торговать российской нефтью при определенных условиях, вопрос в том, действительно ли она привлекательна с учетом всех потенциальных рисков.

В декабре ЕС, страны «Большой семерки» и Австралия согласовали ценовой потолок на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. В феврале страны Запада ввели два потолка цен на российские нефтепродукты: отдельно для более дорогих и для более дешевых. Целью ограничительных мер, как подчеркивалось, является снижение нефтегазовых доходов российского бюджета, которые могут быть направлены на финансирование войны.

По данным Международного энергетического агентства, в январе доходы России от экспорта нефти и газа снизились на 38% год к году.

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