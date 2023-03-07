Ялтинский международный экономический форум, который несколько лет переносили по разным причинам, может пройти в сентябре 2023 года в Москве. Об этом, сообщает «Интерфакс», заявил журналистам глава аннексированого Крыма Сергей Аксенов.

Форум собираются провести «совместно с новыми регионами» — аннексированными ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями Украины — и приурочить к годовщине аннексии. По словам Аксенова, новый формат готовится, его представят до 1 апреля.

В своем телеграм-канале Аксенов объяснил решение перенести форум из Крыма в Москву «определенными логистическими особенностями».

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Ялтинский международный экономический форум начали проводить в 2015 году. Украина считала его участников нарушителями закона, так как они приезжали в Крым не получив на это согласие украинских властей.

С 2020 года форум неоднократно переносился по разным причинам, в том числе из-за пандемии коронавируса. В последний раз мероприятие отложили из-за «нестабильной международной ситуации», отмечает «Интерфакс».

После российского вторжения в Украину из Крыма периодически поступают сообщения об атаках беспилотников и взрывах на военных и стратегических объектах. В октябре 2022 года произошел на Крымском мосту. После этого там усилили досмотр и продолжают ремонт железнодорожной части. На полуострове ввели и повышенный (желтый) уровень террористической опасности. Аэропорт Симферополя закрыт.

Представители украинских властей неоднократно заявляли, что война с Россией может закончиться после того, как Россия уйдет со всех оккупированных территорий, в том числе из Крыма, аннексированного в 2014 году.