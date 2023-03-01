Минобороны РФ заявило, что предотвратило «попытку массированной атаки» беспилотников в Крыму

Российские военные предотвратили «попытку проведения массированной атаки беспилотников» в аннексированном Крыму. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе «спецоперации» за 1 марта.

По данным ведомства, средства ПВО сбили шесть украинских ударных беспилотников, еще четыре дрона были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Как утверждается, жертв и разрушений на земле не допущено. Других подробностей об атаке военные не предоставили.

Ранее украинские источники сообщали, что в ночь на 1 марта в Крыму были слышны звуки взрывов в районе поселков Черноморское и Молочное, а также города Саки.

Во время войны оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, невозможно.

В период 27-28 февраля в нескольких регионах России упали беспилотники. В частности, это произошло в Подмосковье, Адыгее и Краснодарском крае. Некоторые из беспилотников, по данным СМИ, несли взрывчатые вещества. В офисе президента Украины заявляли, что ВСУ не наносят ударов по объектам внутри России, а падения беспилотников были «внутренними атаками».

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