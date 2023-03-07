Лукашенко оскорбил Зеленского после диверсии на аэродроме под Минском. И добавил: «Вызов брошен»

Александр Лукашенко, комментируя диверсию с российским самолетом А-50 на аэродроме в Мачулищах, назвал президента Украины Владимира Зеленского «гнидой». Об этом он заявил во время вручения государственных наград.

В ходе выступления он обвинил в случившемся на авиабазе президента Украины Владимира Зеленского, поскольку, по мнению Лукашенко, «такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны».

Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! <…> Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: «Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем». На что я говорил: «Мы не собираемся нападать». <…> Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не намерена участвовать в войне: «Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь».

В своей речи он также пригрозил «жесточайшей зачисткой» оппозиционно настроенным жителям Беларуси, которые остаются в стране или уехали за ее пределы.

26 февраля местные жители сообщили о звуках взрывов в районе авиабазы в Мачулищах под Минском. Белорусские активисты из BYPOL заявили, что устроили диверсию на аэродроме и сбросили на находившийся там российский самолет А-50 взрывные устройства с дронов. В BYPOL сообщили, что причастные к взрывам выехали за границу, а самолет был поврежден и «летать уже не сможет».

По данным издания «Зеркало», российский самолет-разведчик, базировавшийся в Мачулищах, в итоге улетел на ремонт в Таганрог. Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщала, что А-50 покинул воздушное пространство Беларуси, отправившись на ремонт в Россию, 2 марта.

7 марта Александр Лукашенко подтвердил, что в Мачулищах произошла диверсия, ответственность за подготовку которой он возложил на СБУ и ЦРУ. По его словам, в результате инцидента российский А-50 не получил значительных повреждений, но его отправили на ремонт в Россию. Всего по делу о диверсии были задержаны более 20 человек, утверждает Лукашенко.

Подробно о случившемся

Белорусские активисты заявили, что устроили диверсию на военном аэродроме под Минском — и повредили российский самолет-разведчик Он предназначен для корректировки ударов бомбардировщиков

Подробно о случившемся

Белорусские активисты заявили, что устроили диверсию на военном аэродроме под Минском — и повредили российский самолет-разведчик Он предназначен для корректировки ударов бомбардировщиков