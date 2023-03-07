Евросоюз перед 8 Марта ввел санкции в отношении девяти физических лиц и трех организаций, которые, по информации европейских властей, причастны к нарушению прав женщин в разных странах. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Как пишет Reuters, это первый санкционный пакет Евросоюза, направленный против обвиняемых в сексуализированном насилии.

В санкционный список попали четыре россиянина. Двое из них — генерал-майор Николай Кузнецов, командир отдельной дивизии оперативного назначение имени Дзержинского в составе Росгвардии, и полковник Рамиль Ибатуллин, бывший командир 90-й гвардейской танковой дивизии. По информации ЕС, военные из подразделений под их командованием совершали сексуализированное насилие в Украине в марте и апреле 2022 года.

«Украинские власти предъявили нескольким военнослужащим 90-й гвардейской танковой дивизии обвинения в сексуализированном и гендерном насилии, в том числе в изнасиловании беременной женщины под Киевом, в убийстве мирного жителя после неоднократного изнасилования его жены в присутствии малолетнего ребенка, а также в участии членов этого подразделения в групповых изнасилованиях», — говорится в Официальном журнале ЕС.

Также под санкции попали два сотрудника российской полиции — офицеры Иван Рябов и Александр Федоринов. Рябова обвиняли в том, что он пытал фемактивистку Александру Калужских и других женщин, задержанных на антивоенной акции в марте 2022 года, в ОВД «Братеево». Федоринова называли исполняющим обязанности начальника этого ОВД.

Помимо россиян, в санкционный список попали члены правительства Афганистана из движения «Талибан», чиновники из Мьянмы и Южного Судана, а также женская тюрьма Карчак в Иране, Сирийская республиканская гвардия и Управление начальника отдела военной безопасности Мьянмы.