Минобороны РФ отчиталось о поездке Шойгу в захваченный Мариуполь

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором, как утверждается, показана поездка главы ведомства Сергея Шойгу в Мариуполь. Министерство заявило, что этот визит состоялся в рамках «рабочей поездки в зону проведения ».

В ролике Шойгу засняли на борту вертолета, на улице населенного пункта и в здании медицинского центра. Его сопровождали люди в форме МЧС и камуфляже, некоторые из них были вооружены. «Медуза» не может оперативно определить, когда и где было записано это видео.

Согласно сообщению ведомства, в Мариуполе Шойгу проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны России «по восстановлению инфраструктуры Донбасса». Среди прочего, говорится в пресс-релизе, министр посетил многофункциональный медицинский центр, спасательный центр МЧС самопровозглашенной ДНР и новый микрорайон.

«Также Сергей Шойгу заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и Донецкую народную республику. Водовод из реки Дон в канал Северский Донец — Донбасс будет обеспечивать водой многие населенные пункты региона», — говорится в сообщении министерства.

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4 марта Минобороны РФ заявило, что Шойгу посетил зону проведения «спецоперации», в том числе осмотрел передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении. До этого ведомство сообщало об инспекции Шойгу в зону СВО в январе.

В декабре 2022 года министерство рассказывало еще о двух поездках своего руководителя в зону боевых действий. Так, 18 декабря, согласно пресс-релизу Минобороны РФ, Шойгу проинспектировал «передовые позиции» российских военных. Активисты, проанализировав опубликованное видео, пришли к выводу, что Шойгу находился в 80 километрах от фронта.

Российские войска пытались захватить Мариуполь с самого начала вторжения в Украину. Им удалось взять город под контроль к середине мая, после того как сдались последние украинские защитники Мариуполя, державшие оборону на заводе «Азовсталь». В конце сентября Россия аннексировала город в составе самопровозглашенной ДНР.