Минобороны РФ сообщило о поездке Шойгу в зону «спецоперации»

Утром 4 марта Минобороны РФ опубликовало видео, на котором, как утверждается, показан визит Сергея Шойгу в зону проведения .

В сообщении военного ведомства говорится, что министр обороны РФ осмотрел передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении. Там он заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и других офицеров, а также вручил награды российским военнослужащим.

На видео Шойгу показан на борту вертолета, затем на улице населенного пункта и в помещении с военнослужащими. Оперативно определить, где и когда было снято это видео, невозможно.

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В предыдущий раз Минобороны РФ сообщало об инспекции Шойгу в зону СВО 17 января. В декабре 2022 года, 18 и 22 числа, ведомство рассказывало еще о двух поездках министра на войну. 18 декабря, по заявлениям ведомства, Шойгу проинспектировал «передовые позиции» российских военных, однако активисты, проанализировав опубликованное видео, пришли к выводу, что Шойгу находился в 80 километрах от фронта.

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