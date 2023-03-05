МВД объявило в розыск предполагаемого участника вылазки в Брянскую область. Это бывший офицер пограничной службы ФСБ

МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых участников нападения на два приграничных поселка в Брянской области Илью Богданова. Первым на это 4 марта обратили внимание «Аргументы и факты».

В базе розыска МВД РФ сказано, что Богданов разыскивается «по статье УК». О какой статье идет речь, не уточняется. Также неизвестно, когда именно он попал в базу розыска.

СМИ сообщали, что Илью Богданова опознали на видео из Брянской области, которые сняли члены «Русского добровольческого корпуса», взявшего на себя ответственность за атаку.

Богданов был старшим лейтенантом пограничной службы ФСБ. В 2014 году он нелегально перешел российско-украинскую границу и стал участвовать в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины. В 2015 году Богданов получил украинское гражданство. Он поселился в Киеве и занимался ресторанным бизнесом. После начала полномасштабной войны Богданов вернулся на фронт на стороне Украины.

Российские власти 2 марта заявили о проникновении в Брянскую область «украинской диверсионной группы». Глава региона Александр Богомаз сообщил о двух погибших мирных жителях и пострадавшем ребенке. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ответственность за атаку на себя взял «Русский добровольческий корпус» (РДК), который воюет на стороне Украины. Командир РДК Денис Капустин заявил, что операция в Брянской области была согласована с украинскими властями, «иначе она просто не могла бы пройти».

В свою очередь, советник главы Офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина не имеет отношения к произошедшему, и предположил, что это действия «российских партизан», которые «начинают демонтировать режим Путина».