В Украине посадили на 12 лет российского летчика, который бомбил Харьков

Суд в Украине приговорил российского военнослужащего к 12 годам лишения свободы, признав его виновным в нарушении законов и обычаев войны (часть 2 статьи 28 часть 1 статьи 438 УК Украины). О решении суда сообщила Генпрокуратура Украины.

Также суд удовлетворил иски трех потерпевших компаний на общую сумму более 1,1 миллиона гривен (2,24 миллиона рублей).

По версии обвинения, 6 марта 2022 года летчик участвовал в атаке на Харьков и сбросил на радиотелевизионную станцию восемь авиабомб ФАБ-500 общим весом 2,5 тонны в тротиловом эквиваленте. В результате обстрела вышка и административное здание станции были повреждены. Украинские силы сбили самолет, пилот катапультировался и был задержан.

Как отмечает украинская прокуратура, радиотелевизионная станция — гражданский объект, который не используется в военных целях, а вокруг нее не размещали оружие и военную технику, а также не дислоцировали подразделения ВСУ.

Ведомство не называет имя осужденного. В сообщении говорится, что он — замкомандира войсковой части 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа Вооруженных сил РФ.

По данным ТАСС, речь идет о майоре Александре Красноярцеве. Однако, как писала The New York Times, самолет Красноярцева был подбит в Черниговской области и упал на дом в Чернигове, после чего летчик, как утверждалось, убил одного из местных жителей, который пытался его задержать. В итоге Красноярцева задержали бойцы территориальной обороны.

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