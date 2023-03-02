В Белгородской области волонтер, помогавший журналисту «Дождя», сдал его сотрудникам правоохранительных органов

В Белгородской области оператора телеканала «Дождь» Ардена Аркмана задержали полицейские. Основанием для задержания стало то, что у журналиста не было специального пропуска для въезда в приграничную зону области. Об отсутствии пропуска правоохранительным органам сообщил волонтер, который сам и привез журналиста в приграничное село.

Согласно телеканалу, волонтер Евгений Бакало, занимающийся помощью беженцам из Украины, привез журналиста в центр приграничного села. Там мужчина вышел из машины, чтобы поговорить со своими знакомыми. Им он сообщил, что везет корреспондента «вражеского СМИ» и договорился, чтобы полицейские остановили их автомобиль.

«У меня тут журналист с вражеского СМИ. Петухи репортаж делают. Я буду его сдавать. Надо чтобы его там покошмарили», — пересказывает журналист слова Бакало. Этот разговор Аркман услышал, поскольку на волонтере был включенный микрофон.

Вскоре приехала полиция. Журналиста вместе с волонтером доставили на пограничный пункт. Бакало отпустили, а от Аркмана потребовали удалить весь отснятый материал, мотивируя это тем, что « », которую среди прочего снимал журналист, является военным объектом и ее съемка запрещена. После того, как корреспондет «Дождя» предложил удалить кадры непосредственно «засечной линии», пограничники забрали всю технику. Следующие три часа Аркмана держали в небольшой комнате, где напротив него сидел охранник с направленным на журналиста автоматом. «Под конец он автомат опустил, потому что устал его держать», — вспоминает Аркман.

В то же время «Дождь» отмечает, что Аркману все же выписали пропуск для въезда в приграничную зону Белгородской области, но он так и не смог его получить. Сперва журналисту сообщили, что пропуск можно будет забрать в определенном месте, а когда он туда приехал — ему заявили, что разрешение на посещение пограничной зоны отправили по адресу прописки Аркмана.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В ноябре 2022 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладково отчитался о начале строительства оборонительных сооружений в области, которые назвал «засечной линией». В феврале 2023 года стало известно, что на строительство этих сооружений было потрачено около десяти миллиардов рублей.

Телеканал «Дождь» был заблокирован в России через несколько дней после начала войны в Украине и, как многие другие независимые СМИ, был вынужден прекратить работу. Летом «Дождь» возобновил работу за пределами России.

Главные события дня

Война Триста семьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

Главные события дня

Война Триста семьдесят второй день. Онлайн «Медузы»