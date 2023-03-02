В Белгородской области волонтер, помогавший журналисту «Дождя», сдал его сотрудникам правоохранительных органов
В Белгородской области оператора телеканала «Дождь» Ардена Аркмана задержали полицейские. Основанием для задержания стало то, что у журналиста не было специального пропуска для въезда в приграничную зону области. Об отсутствии пропуска правоохранительным органам сообщил волонтер, который сам и привез журналиста в приграничное село.
Согласно телеканалу, волонтер Евгений Бакало, занимающийся помощью беженцам из Украины, привез журналиста в центр приграничного села. Там мужчина вышел из машины, чтобы поговорить со своими знакомыми. Им он сообщил, что везет корреспондента «вражеского СМИ» и договорился, чтобы полицейские остановили их автомобиль.
«У меня тут журналист с вражеского СМИ. Петухи репортаж делают. Я буду его сдавать. Надо чтобы его там покошмарили», — пересказывает журналист слова Бакало. Этот разговор Аркман услышал, поскольку на волонтере был включенный микрофон.
Вскоре приехала полиция. Журналиста вместе с волонтером доставили на пограничный пункт. Бакало отпустили, а от Аркмана потребовали удалить весь отснятый материал, мотивируя это тем, что «засечная линия», которую среди прочего снимал журналист, является военным объектом и ее съемка запрещена. После того, как корреспондет «Дождя» предложил удалить кадры непосредственно «засечной линии», пограничники забрали всю технику. Следующие три часа Аркмана держали в небольшой комнате, где напротив него сидел охранник с направленным на журналиста автоматом. «Под конец он автомат опустил, потому что устал его держать», — вспоминает Аркман.
В то же время «Дождь» отмечает, что Аркману все же выписали пропуск для въезда в приграничную зону Белгородской области, но он так и не смог его получить. Сперва журналисту сообщили, что пропуск можно будет забрать в определенном месте, а когда он туда приехал — ему заявили, что разрешение на посещение пограничной зоны отправили по адресу прописки Аркмана.
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В ноябре 2022 года губернатор Белгородской области Вячеслав Гладково отчитался о начале строительства оборонительных сооружений в области, которые назвал «засечной линией». В феврале 2023 года стало известно, что на строительство этих сооружений было потрачено около десяти миллиардов рублей.
Телеканал «Дождь» был заблокирован в России через несколько дней после начала войны в Украине и, как многие другие независимые СМИ, был вынужден прекратить работу. Летом «Дождь» возобновил работу за пределами России.