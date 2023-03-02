«Уже произошло убийство. Люди находятся на грани срыва». Родственники орловских добровольцев заявили, что бойцов не отпускают с фронта после окончания контракта

Родственники жителей Орловской области, воюющих в Украине в составе добровольческого батальона, записали обращение к президенту РФ Владимиру Путину. На 17-минутное обращение, опубликованное в телеграм-канале «Орлец», обратил внимание «Дождь».

Родственники добровольцев, в частности, жалуются на то, что бойцам платят в два раза меньше, чем мобилизованным, и относятся хуже, чем к воюющим в составе ЧВК Вагнера. В частности, одна из женщин, записавших обращение, говорит, что ее мужу, возглавляющему штурмовую группу под Кременной, заплатили 77 тысяч рублей в месяц, что она расценивает как «плевок в лицо государства».

Кроме того, рассказывают родственники добровольцев, бойцов не отпускают с фронта несмотря на то, что сроки подписанных ими контрактов давно истекли. В ЧВК Вагнера, утверждают авторы обращения, «более человеческое отношение к бойцам» — через полгода их отправляют с передовой домой.

Также они заявили, что добровольцев, которые были приписаны к войскам ПВО, передали в 57-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, которую родственники добровольцев сравнивают со штрафными батальонами времен Великой Отечественной войны.

«Физическое состояние наших бойцов очень плохое. Обострились хронические заболевания. Моральное и психическое еще хуже. Уже произошло убийство. Люди находятся на грани срыва», — говорит одна из женщин, записавших обращение, не уточняя подробностей.

При этом родственники добровольцев подчеркивают, что лишь просят вернуть домой тех бойцов, у кого закончился контракт, предоставить отпуск тем, кому в этом отказали, а также дать возможность пройти лечение тем, кто в этом нуждается, чтобы они смогли «вновь участвовать в и выполнять поставленные задачи».

Кроме того, авторы обращения просят определить статус бойцов как добровольцев, а не военнослужащих по контракту, разобраться с денежными выплатами и переводом 14 человек в 57-ю мотострелковую бригаду.

Родственники добровольцев особо отмечают, что все они — патриоты и слушали обращение Путина к Федеральному собранию, в котором президент РФ, в частности, говорил о защите участников «специальной военной операции».

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Добровольческие батальоны начали создавать в российских регионах вскоре после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину — до того, как была объявлена «частичная мобилизация». «Медуза» неоднократно писала о таких батальонах.

В феврале стало известно об обращениях, записанных мобилизованными из Иркутской области и Тувы. В них военные, в частности, говорили, что их отправляют в штурмовые бригады, хотя подготовку они проходили по другим военным специальностям, а также передали в подчинение военным из самопровозглашенной ДНР, которые над ними издеваются.