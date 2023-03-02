Набиуллина заявила, что Центробанк продлит валютные ограничения

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в стране продлят валютные ограничения, срок действия которых должен был истечь в марте, передает «Интерфакс».

«В скором времени подходят сроки, до которых действовали такие ограничения, как лимиты на снятие наличной валюты с банковских счетов, переводы средств за границу, ограничения на вывод средств нерезидентами из недружественных стран. Все они будут продлены», — сказала Набиуллина на ежегодной встрече представителей банков с руководством ЦБ.

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Центробанк ввел валютные ограничения в марте 2022 года, вскоре после начала полномашстабной войны в Украине и введения санкций против РФ.

Первоначально ЦБ запретил россиянам снимать со своих счетов валюту на сумму более десяти тысяч долларов, а также ограничил переводы за границу пятью тысячами долларов в месяц. В апреле этот лимит на переводы подняли до 10 тысяч долларов, в середине мая — до 50 тысяч. Позднее этот лимит увеличили до миллиона. Ограничение на снятие валюты сохраняются в прежнем виде.

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