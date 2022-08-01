Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до марта 2023 года

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Банк России продлил действующие ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода. Как сообщается на сайте регулятора, они будут действовать до 9 марта 2023 года.

Ограничения, впервые введенные ЦБ в марте 2022 года — через несколько дней после вторжения России в Украину — в данный момент предусматривают, что с вклада или счета в иностранной валюте можно снять 10 тысяч долларов США или такую же сумму в евро, остальные средства можно получить только в рублях по курсу. Снимать можно только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года.

Также ограничена продажа наличной валюты физическим лицам. Банки могут продавать только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.

Валютные ограничения были введены в марте 2022 года сроком на полгода. Они несколько раз смягчались, в частности, первоначально продажа любой валюты физическим лицам была запрещена, потом запрет оставили лишь для долларов и евро.

22 июля глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина предупредила, что валютные ограничения, действующие в России до сентября, будут продлены, так как нет оснований ожидать улучшения ситуации со ввозом валюты в страну. При этом Набиуллина подчеркнула, что оборот наличных долларов в России сохранится «даже в самом апокалиптическом сценарии».

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