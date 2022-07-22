Набиуллина: валютные ограничения в России продлят, но наличные доллары будут обращаться «даже в самом апокалиптическом сценарии»

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Обновлено. Валютные ограничения, действующие в России до сентября, будут продлены Центробанком. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, сейчас нет оснований ожидать улучшения ситуации со ввозом валюты в страну.

Население России сейчас владеет наличной валютой на общую сумму около 85 миллиардов долларов. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции после того, как регулятор объявил новую ключевую ставку.

«Даже в самом апокалиптическом сценарии, в самом сложном сценарии, у нас наличные доллары в стране будут обращаться. По нашей оценке, наличной иностранной валюты, долларов и евро, на руках у населения только около 85 миллиардов долларов. Сейчас банки могут продавать, покупать эту валюту, поэтому обращение наличной валюты будет», — цитирует ее слова «Интерфакс».

После начала войны в Украине западные страны заморозили международные резервы российского ЦБ, а регулятор ввел жесткое валютное регулирование внутри России. В частности, было ограничено снятие средств с валютных счетов и лимитированы переводы валюты за рубеж. Сейчас эти меры постепенно смягчают.

В частности, банкам разрешили продавать наличную валюту физическим лицам (только ту, которая поступила в кассы начиная с 9 апреля), а лимит на валютные переводы со счетов в российских банках за рубеж был увеличен со 150 тысяч долларов до миллиона долларов в месяц. Другие ограничения будут продолжать действовать до 9 сентября.

По словам Набиуллиной, в настоящее время Россия готовит иски в связи с заморозкой своих золотовалютных резервов.

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