Кадыров призвал «жестко разобраться с участниками вылазки на Брянскую область». И их семьями в России

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что властям следует не только «максимально жестко» разобраться с «диверсантами», якобы проникшими из Украины в Брянскую область, но также с их семьями, проживающими в России. Также он призвал ответить властям Украины, «разбомбив все точки», имеющие отношение к «диверсии».

Вот что Кадыров написал по поводу событий 2 марта в Брянской области в своем телеграме:

Разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко. Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России. Проверить их основательно и тщательно. Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят.

Никаких заигрываний с террористами. Не дать им уйти, покарать на месте и навеки обезвредить, а после уже принять ответные меры в отношении Киева. Просто разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этому нападению. И не нужно смотреть, что рядом могут быть гражданские объекты. Если враг так относится к беззащитным, то и нам не надо церемониться.

Кроме того, Кадыров считает, что из-за произошедшего необходимо ввести военное положение в ряде регионов России. «Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности», — отметил он.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

По сообщениям властей Брянской области и ФСБ, днем 2 марта в приграничный Климовский район проникла «украинская диверсионно-разведывательная группа», которая якобы обстреляла автомобиль, убив двух человек и ранив 11-летнего ребенка. После «диверсии» в районе обнаружили «большое количество взрывных устройств», добавили в спецслужбе.

Ответственность за проникновение в Брянскую область на себя взял «Русский добровольческий корпус» (РДК), который, по собственному утверждению, воюет в составе ВСУ. Один из бойцов РДК рассказал, что около 45 человек зашли на территорию России, записали видео и «сделали засаду на две БМП». По его словам, они «с гражданскими не воюют», а россиян призывают «поднимать бунт и сражаться».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Брянской области произошел «террористический акт», который совершили «украинские неонацисты и их хозяева». В офисе президента Украины сказали, что Киев не имеет отношения к событиям в Брянской области. По словам советника главы офиса Михаила Подоляка, случившееся — либо российская провокация, либо действия «российских партизан», которые «начинают демонтировать режим Путина».

Что известно о событиях в Брянской области

В два села в Брянской области, как утверждают российские власти, проникли «украинские диверсанты» В Киеве назвали эти сообщения «классической провокацией»

Что известно о событиях в Брянской области

В два села в Брянской области, как утверждают российские власти, проникли «украинские диверсанты» В Киеве назвали эти сообщения «классической провокацией»