Спикер Госдумы поздравил с 23 февраля «всех, кто служит России», но не «тех, кто сбежал» из страны

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин через свой телеграм-канал поздравил жителей России с Днем защитника Отечества, который отмечают 23 февраля.

В поздравлении Володин отметил, что в этот день нужно чествовать и мужчин и женщин, российских военных и их семьи, а также сотрудников предприятий, в том числе оборонных — «всех, кто преданно служит России».

В конце своего сообщения Володин добавил, что, по его мнению, «этот праздник не распространяется на тех, кто сбежал, бросил своих родных и близких, совершив предательский поступок».

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

В последние месяцы Вячеслав Володин неоднократно критиковал россиян, которые после начала полномасштабного вторжения в Украину уехали из страны. В январе он предложил конфисковывать имущество у «негодяев», которые уехали за границу и критикуют войну и власти РФ.

В начале декабря 2022 года сенатор Андрей Клишас предложил ограничить дистанционную работу в «чувствительных сферах экономики» для россиян, которые уехали из страны на фоне войны. Кроме того, Госдума РФ разрабатывает поправки, запрещающие уехавшим россиянам работать в режиме самозанятых и платить меньше налогов.

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