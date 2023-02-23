Financial Times: в начале вторжения в Украину российские войска сбили несколько собственных самолетов

В первые дни российского вторжения в Украину армия РФ сбила несколько собственных военных самолетов. Об этом говорится в статье Financial Times, опубликованной к годовщине войны в Украине.

О сбитых российских самолетах изданию рассказали два западных чиновника и один украинский. Газета связывает эти случаи с хаосом, который творился в войсках РФ в первые дни войны. Financial Times и ее собеседники не уточняют, .

Бывший высокопоставленный чиновник США заявил газете, что, вероятно, количество сбитых таким образом самолетов РФ не исчисляется «двузначными цифрами», но таких случаев был «не один и не два».

«Огня по своим было много», — добавил он, предположив, что к началу вторжения у россиян «не было пилотов с боевым опытом, которые были бы готовы летать над Украиной и рисковать собственными жизнями в этой сумасшедшей обстановке».

Замруководителя Главного управления военной разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал Financial Times, что россияне сбивали собственные самолеты и вертолеты, в том числе из артиллерии и танков. По его словам, эти случаи подтверждаются сведениями из перехваченных разговоров российских военных.

Газета со ссылкой на слова собеседников утверждает, что в результате огня по своим Россия потеряла пилотов, у которых был опыт боевых операций с привлечением сухопутных войск. Издание не уточняет, сколько именно таких летчиков могли потерять российские войска.

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Воздушно-космические силы РФ проводили ударные операции в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, в том числе сбивая украинские самолеты вблизи линии фронта, говорилось в докладе Британского Королевского института объединенных служб ( ), выпущенного в ноябре 2022 года.

Однако с марта 2022-го российская авиация практически перестала действовать в воздушном пространстве Украины, за исключением полетов на малых высотах, из-за украинских зенитных ракетных комплексов, следует из доклада. К апрелю, после того как Украине предоставили и мобильные системы ПВО, такие вылеты за линию фронта прекратились.

В середине февраля 2023 года британская разведка сообщала, что с начала войны российские войска потеряли около 130 самолетов. По данным Минобороны Великобритании, по состоянию на февраль у Вооруженных сил РФ остается около полутора тысяч военных самолетов с экипажами.

Британский международный институт стратегических исследований (IISS) оценивал общие потери российской авиации с начала войны в 6-8% от довоенной численности. Потери среди бомбардировщики Cу-24М и истребители Су-30СМ, по оценкам экспертов IISS, составляют 10-15%.

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