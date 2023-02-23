Борис Джонсон заявил, что претендует на пост генсека НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал себя кандидатом на пост генерального секретаря НАТО. Об этом он заявил в эфире украинского телевидения, передает «Европейская правда».

«Возглавить НАТО? Отличная мысль. Знаете, как раз очень удачная. Хочу объявить, уважаемые друзья, что такой замысел есть, и пусть никто не забывает про такого кандидата. На этот раз, я думаю, мне повезет. <…>Я себя, конечно, рассматриваю как кандидата. Это хорошая и важная должность», — сказал Джонсон.

Он добавил, что Украина должна присоединиться к НАТО. «И мы видим совершенно ясно, что членство Украины — это перспектива. Это должно произойти, это очевидно. Путин развенчал все аргументы против вступления Украины в НАТО. Теперь их нет», — заявил Джонсон.

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Борис Джонон был премьер-министром Великобритании в 2019-2022 годах. При нем страна официально вышла из Евросоюза. Джонсон ушел в отставку летом 2022-го на фоне скандалов внутри его кабинета министров. После этого британская The Telegraph неофициально сообщала, что он может выдвинуть свою канидатуру на пост генсека НАТО.

Джонсон активно поддерживает Украину в ее войне с Россией. По данным «Украинской правды», он был первым иностранным лидером, которому президент Украины Владимир Зеленский позвонил в день полномасштабного российского вторжения. Джонсон трижды приезжал в Киев после начала войны, находясь в должности премьера. В феврале 2023-го, выступая в британском парламенте, Зеленский публично поблагодарил его за поддержку.

Сейчас НАТО возглавляет бывший премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг. Он находится на этом посту с 2014 года, его полномочия истекают в сентябре 2023-го. Он не намерен выдвигать свою кандидатуру на новый срок.

Генсека НАТО выбирают на четыре года, этот срок может быть продлен. Формальной процедуры выборов не существует: нового главу альянса объявляют после того, как страны-члены проведут неофициальные консультации и достигнут консенсуса.