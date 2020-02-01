Великобритания покинула Евросоюз

Великобритания в ночь на 1 февраля официально покинула Евросоюз после 47 лет членства в этом объединении. Это произошло в 23:00 31 января по Гринвичу (в два часа ночи 1 февраля по Москве)

Возле Вестминстерского дворца в Лондоне собрались сотни людей, праздновавшие выход Британии из ЕС, сообщает BBC News. Собравшиеся исполняли патриотические песни, перед ними выступали политики, поддерживающие Брекзит. Жители Британии, выступающие против выхода страны из ЕС, устроили марш в Лондоне. В Шотландии также прошли митинги против Брекзита.

Вечером 31 января возле здания Европейского совета в Брюсселе убрали британский флаг. Флаги ЕС спустят со всех зданий в Великобритании.