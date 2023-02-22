Муниципальные депутаты и правозащитники потребовали от властей обеспечить соблюдение права замены военной службы на гражданскую

Действующие и бывшие муниципальные депутаты и правозащитники потребовали от властей РФ обеспечить жителям страны гарантированное Конституцией право на отказ от военной службы по религиозно-этическим соображениям. Письмо размещено на сайте движения «Весна».

Авторы письма отмечают, что хотя право на альтернативную гражданскую службу закреплено в Конституции РФ, на протяжении последнего года регулярно фиксируются случаи отказов со стороны военкоматов в замене военной службы на альтернативную. А тех военнослужащих, которые пытаются защитить свои права, подвергают уголовному преследованию по статье о неисполнении приказа.

Кроме того, из публикаций в СМИ известно, что в Донецкой и Луганской областях были организованы как минимум 13 незаконных тюрем, где насильно, с помощью угроз и пыток, и без решения суда удерживают более 600 российских сознательных отказчиков. Следственные органы на жалобы родственников и правозащитников не реагируют.

Подписанты потребовали от Государственной думы реформировать законодательство, чтобы «право на сознательный отказ от военной службы было недвусмысленно защищено законом на всех уровнях» для всех военнослужащих и мобилизованных, а также провести парламентское расследование незаконного преследования тех, кто отказывается от прохождения службы. Расследовать нарушения со стороны военкомов авторы письма также потребовали от СК и Генпрокуратуры.

Обращение подписали более 60 действующих и бывших муниципальных депутатов из различных регионов России, около полутора десятков правозащитных и общественных движений, а также директор ФБК Иван Жданов, политик Максим Кац и другие.

После начала мобилизации осенью 2022 года власти РФ утверждали, что альтернативная служба при мобилизации не предусмотрена. На самом деле, это не так. «Медуза» делала подробный разбор соответствующих положений законодательства.

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