СК возбудил уголовное дело против военного врача, отказавшегося ехать в Украину

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении лейтенанта медицинской службы Дениса Васильева за отказ от участия в боевых действиях. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, Васильев окончил военно-медицинскую академию в 2022 году по специальности «врач общей практики» и с лета проходит службу в одной из воинских частей Северного флота.

Сразу после распределения в воинскую часть Васильев решил уйти из армии. В сентябре его представили к досрочному увольнению из рядов вооруженных сил, но из-за объявления мобилизации офицер не успел уволиться.

В медицинской службе Северного флота Васильеву предложили перевестись на архипелаг Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане, на что он согласился. «Однако перед поступлением приказа на перевод, в часть поступил иной приказ — об убытии в зону боевых действий, исполнять который врач отказался по личным убеждениям», — написал Чиков.

В связи с этим в январе 2023 года в отношении Васильева возбудили уголовное дело о невыполнении приказа в военное время (часть 2.1 статьи 332 УК РФ). Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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Часть 2.1 уголовной статьи 332, которая предусматривает наказание за невыполнение приказа в период военного положения, в военное время либо в условиях ведения боевых действий, была добавлена в Уголовный кодекс в сентябре 2022 года, перед объявлением мобилизации в России.

Первое известное дело по части 2.1 статьи 332 УК РФ было возбуждено в конце октября. В декабре военнослужащий с Камчатки Алексей Бреусов получил один год и восемь месяцев колонии-поселения по делу о неисполнении приказа в военное время и отказе от участия в военных действиях.

Еще одно дело о неисполнении приказа

«Являюсь военнослужащим. Также являюсь человеком» «Новая газета» поговорила с офицером, который провел на фронте пять месяцев и дважды отказался туда возвращаться. Его будут судить за неисполнение приказа

Еще одно дело о неисполнении приказа

«Являюсь военнослужащим. Также являюсь человеком» «Новая газета» поговорила с офицером, который провел на фронте пять месяцев и дважды отказался туда возвращаться. Его будут судить за неисполнение приказа