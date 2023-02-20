«Он жив». Чеченские правозащитники сообщили, что блогер Тумсо Абдурахманов вышел на связь

Чеченский блогер , об исчезновении и убийстве которого ранее сообщили СМИ, связался с чеченской правозащитной ассоциацией «Вайфонд», которая базируется в Швеции. Об этом изданию «Новая газета Европа» сообщил представитель организации.

«Мы не знаем, где именно он находится, но сегодня он сам вышел с нами на связь, позвонил, чтобы уточнить некоторые юридические моменты, и разрешил объявить, что он жив», — сказал собеседник издания, попросивший не раскрывать его имя из соображений безопасности.

Представитель ассоциации предположил, что вскоре Абдурахманов «сам со всеми выйдет на связь» (в соцсетях блогера новых сообщений не появлялось).

Тумсо Абдурахманов пропал в конце ноября 2022 года. Вскоре «Радио Свобода» и «Адат» сообщили, что якобы Тумсо Абдурахманов убит, но ни его родственники, ни полиция Швеция, ни власти Чечни эту информацию не подтвердили. Бывший чеченский полевой командир Ахмед Закаев утверждал, что Тумсо Абдурахманов жив и находится под защитой полиции Швеции. О том, что блогер жив, также говорили в суде в Мюнхене, где Абдурахманов должен был дать показания по делу о подготовке убийства его младшего брата.

В 2020 и 2021 годах на жизнь Абдурахманова и его брата Мухаммада покушались. В декабре 2021 года Тумсо Абдурахманов сообщил, что в Чечне похитили девять его родственников.

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