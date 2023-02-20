Президент США Джо Байден официально подтвердил, что прибыл с визитом в Киев. Сообщение об этом появилось на его странице в твиттере.

Приближается годовщина жестокого вторжения России в Украину, и сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Когда Путин начал свое вторжение почти год назад, он думал, что Украина слаба, а Запад расколот. Он думал, что сможет продержаться дольше нас. Но он чертовски ошибался.

Байден добавил, что за год с начала российского вторжения США создали «коалицию стран от Атлантического до Тихого океана», чтобы помочь Украине защищаться. По его словам, поддержка Киева будет продолжаться.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Слухи о том, что Джо Байден посетит Киев с неанонсированным визитом, стали распространяться утром 20 февраля. Позднее украинские СМИ сняли Байдена вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским у Михайловского собора в Киеве, а украинский лидер подтвердил приезд своего американского коллеги в Киев.

Это первый визит президента США в Украину за 15 лет. В предыдущий раз Киев посещал президент Джордж Буш-младший в 2008 году. При этом Джо Байден ранее шесть раз бывал в Киеве в статусе вице-президента в администрации Барака Обамы.

В декабре 2022 года Владимир Зеленский посетил США с первым зарубежным визитом с начала полномасштабной войны. В Вашингтоне Зеленский провел встречу с Байденом и выступил перед Конгрессом.

Как прошел этот визит

Зеленский в США. Главное о первом зарубежном визите президента Украины после начала вторжения Как готовилась поездка — и о чем он договорился с Байденом

Как прошел этот визит

Зеленский в США. Главное о первом зарубежном визите президента Украины после начала вторжения Как готовилась поездка — и о чем он договорился с Байденом