Джо Байден прибыл в Киев

Президент США Джо Байден в рамках своего визита в Европу посетил Киев. Об этом сообщают украинские СМИ.

Американского лидера заметили вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским у Михайловского собора.

Как сообщает «Украинская правда», Байден приехал в храм почтить память украинских военнослужащих, погибших в ходе войны. В этот момент в Киеве объявили воздушную тревогу. Президенты попали на видео очевидцев.

Владимир Зеленский официально подтвердил визит президента США: «Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит — это очень важное проявление поддержки для всех украинцев».

Позже Байден тоже официально сообщил, что находится в Киеве, чтобы «подтвердить непоколебимую приверженность США демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины».

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Визит американского лидера в Киев — первая его поездка в Украину с начала полномасштабного российского вторжения. Заранее его визит не анонсировали. Утром 20 февраля были перекрыты улицы в центре Киева, в том числе вблизи посольства США и центрального железнодорожного вокзала. В МИД Украины говорили, что в Киеве ожидается визит кого-то из «главных» западных союзников страны и обещали «сюрприз».

В Белом доме ранее сообщали, что 20-22 февраля Байден посетит Польшу, где встретится с президентом страны Анджеем Дудой и выступит с речью в преддверии годовщины российского вторжения в Украину. На фоне поездки Байдена в Европу ходили слухи, что в Польше он может встретиться с Зеленским или посетить Украину. В Белом доме это отрицали.

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